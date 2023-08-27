أوكرانيا تعلن إبحار سفينة شحن من ميناء أوديسا هي الثانية منذ انهيار اتّفاق الحبوب

أوكرانيا تعلن إبحار سفينة شحن من ميناء أوديسا هي الثانية منذ انهيار اتّفاق الحبوب

أعلنت أوكرانيا الأحد إبحار سفينة شحن من ميناء أوديسا عبر ممر مؤقت، هي الثانية منذ انهيار اتّفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي رفضت روسيا في منتصف تموز/يوليو تمديد مفاعيله.

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي إقامة الممر البحري الجديد بعد خروج روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي كان يرمي إلى ضمان الملاحة الآمنة لسفن الشحن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية والمبحرة من موانئ البلاد.

وجاء في بيان لوزارة إعادة الإعمار الأوكرانية أن “سفينة الشحن برايموس التي تشغّلها شركة سنغافورية وترفع علم ليبيريا غادرت ميناء أوديسا وهي تبحر عبر الممر المؤقت الذي أقيم للسفن المدنية”.

وتابعت الوزارة “إنها ثاني سفينة تسلك الممر المؤقت للسفن المدنية”.

وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف تموز/يوليو تمديد العمل باتفاق رعته تركيا والأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.

ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية الأوكراني في البحر الأسود والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب، فيما تهاجم كييف سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وكانت كييف قد أعلنت في الأسبوع الماضي إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا عبر ممر الملاحة المؤقت.