انتزع متسابق الراليات الكويتي مشاري الظفيري المركز الأول في الترتيب العام لفئة ال(تي.3) ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات الصحراوية (رالي باها) التي اختتمت اليوم في بولندا.

وقال الظفيري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد انه تمكن من مواصلة تسيده لهذه الفئة في البطولة وهي فئة ال(تي.3) بحلوله أولا بها مشيرا الى انه حل ثالثا في الترتيب العام للمتسابقين المشاركين في الرالي.

وذكر انه تمكن من خلال انتزاعه للمركز الأول في فئته في هذا الرالي الذي انطلق في ال24 من الشهر الجاري واستمر على مدار ثلاثة أيام أن يرفع رصيده من النقاط الى 116 نقطة مواصلا تربعه على قمة هذه الفئة في بطولة العالم للراليات الصحراوية.

المتسابق الكويتي مشاري الظفيري يحقق المركز الأول في بطولة العالم للراليات الصحراوية

وأوضح الظفيري ان الرالي الذي بلغت مسافته الاجمالية 556 كيلومترا شارك فيه نخبة من أفضل متسابقي الراليات في العالم تجاوز عددهم ال70 متسابقا في مختلف فئاته منهم 21 متسابقا شاركوا ضمن منافسات فئته وهي فئة ال(تي.3).

وأعرب عن رضاه التام عما حققه في هذا الرالي مبينا انه واجه نخبة من أفضل سائقي الراليات الصحراوية في العالم وتمكن من مجاراتهم وتحقيق هذا المركز المتقدم بعد منافسة قوية معهم “بفضل خطة محكمة قمت بوضعها بمساعدة الجهاز الفني لفريقي وقمت بتوزيع مجهوداتي بها على مختلف مراحل السباق ما مكنني من تحقيق المنشود”.

وأكد المتسابق الكويتي عزمه مواصلة تقديم مستويات مميزة في الجولة المقبلة من البطولة المقررة في البرتغال في أكتوبر المقبل “متسلحا بسلاحي العزيمة والاصرار لتشريف بلدي الكويت ورفع علمها في مختلف المنافسات الاقليمية والقارية والعالمية التي أشارك بها”.

وتقدم المتسابق بالشكر الجزيل لكل من دعمه من الهيئة العامة للرياضة والنادي الدولي للسيارات برئاسة عماد بوخمسين ونادي 965 للسيارات والدراجات الآلية ممثلا برئيسه الشيخ محمد خالد الجراح ونائبه الشيخ عذبي النايف الصباح “على ما قدموه من دعم كبير لي كان له أثر كبير في مواصلة تألقي في هذه البطولة العالمية الكبيرة”