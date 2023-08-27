وزارة المواصلات: التنسيق مع “الداخلية” لتحصيل مستحقاتنا من المقيمين قبل سفرهم

وزارة المواصلات: التنسيق مع “الداخلية” لتحصيل مستحقاتنا من المقيمين قبل سفرهم

قالت وزارة المواصلات الكويتية اليوم الأحد انها بدأت التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن آلية تحصيل مستحقات الوزارة من الأخوة والأخوات المقيمين قبل سفرهم.

وأوضح وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور أحمد المجرن في تصريح صحفي أن الوزارة باشرت التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لتحصيل مستحقات الوزارة بعد الاجتماع الذي عقد مع وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والمختصين من الجانبين.

ولفت الى أن الاجتماع بحث إيجاد آلية شاملة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة لدى المشتركين الوافدين المتخلفين عن سداد المديونيات الخاصة بخدمات الوزارة قبل سفرهم.

وأكد أن هذا التنسيق يأتي ضمن الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة لتصحيح المسار والذي يتضمن تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها من الضياع.

وافاد بأن الوزارة تسعى دائما لإيجاد أفضل السبل للتسهيل على المشتركين عملية سداد المستحقات والمديونيات المترتبة على الخدمات التي تقدمها منها الدفع عن طريق تطبيق (سهل) الحكومي وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضاف أنه يمكن السداد أيضا بمراجعة أقرب سنترال وحكومة مول لإجراء عملية الدفع والحصول على براءة ذمة أو زيارة مكتب وزارة المواصلات في مبنى (المطار1) الذي يعمل على مدار الساعة.

ودعا المقيمين الراغبين بالسفر الى ضرورة التأكد من عدم وجود مستحقات ومديونيات مالية نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة قبل موعد سفرهم حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل إجراءات سفرهم وتأخير مواعيد رحلتهم.

وأضاف أن هذا الموضوع يحظى باهتمام وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة مبينا أن الوزير على اطلاع مباشر ومستمر بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإتمام عملية الربط مع وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق “إنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد لأي سبب كان سداد المخالفات المرورية المسجلة في حقه قبل المغادرة اعتبارا من 19 الجاري فيما أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وجوب سداد الوافد الراغب في السفر إلى خارج البلاد لفواتير الاستهلاك قبل مغادرته وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.