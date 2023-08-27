وزارة الإعلام تنعى الشاعر الغنائي يوسف ناصر

نعت وزارة الإعلام اليوم الأحد ببالغ الحزن والأسى الشاعر الغنائي يوسف ناصر الذي وافته المنية بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء للحركة الغنائية الكويتية الحديثة منذ بدايتها في الستينيات عبر أسلوبه المتفرد وكلماته الراقية التي لامست وجدان الجمهور بأصوات كبار نجوم الأغنية الكويتية.

ونقل المتحدث باسم الوزارة بدر العنزي في بيان صحفي تعازي ومواساة وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وقال العنزي إن الراحل جسد بموهبته معان كثيرة للابداع الشعري وتميز بعلاقاته الأخوية وتعاونه المتميز مع كبار مطربي الكويت والخليج بأعمال حفرت مكانتها في ذاكرة الفن الغنائي الكويتي داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.