سعد الخنفور يسأل وزيري الأشغال والكهرباء عن عوائق استكمال البنية التحتية والخدمات في مدينة المطلاع

وجه النائب سعد الخنفور سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د. جاسم الأستاد.

سؤال إلى وزيرة الأشغال

(نص السؤال)

ما زالت مدينة المطلاع تعاني من عدم اكتمال البنية التحتية والخدمات فيها، هذا بالإضافة إلى التأخير الشديد في الانتهاء من طريق سليل الذي يربط بين المطلاع والجهراء والذي يعول عليه قاطنو المنطقة لتخفيف ضغط الحركة المرورية ذهاباً وإياباً وعدم الوقوع في الاختناقات المرورية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما العوائق التي تقف أمام استكمال البنية التحتية والخدمات في مدينة المطلاع؟ المخطط الزمني للمدينة محدداً فيه المنجز من هذا المخطط. متى ينتهي العمل من استكمال طريق سليل الجهراء الذي يربط بين المطلاع والجهراء؟ أثير في الفترة الأخيرة أن مدينة المطلاع لها طبيعة خاصة تؤكد انخفاض أراضيها الأمر الذي يعرضها لتباين المنسوب واحتمالية تجمع مياه المطار مستقبلاً، كما حدث في مدينة صباح الأحمد، فما مدى صحة ذلك؟ وما التدابير التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع الدراسات التي تتعلق بهذا الأمر.

(تم اعتماد السؤال في 24 أغسطس 2023)

سؤال إلى وزير الكهرباء

(نص السؤال)

على الرغم من انتقال عدد كبير من المواطنين إلى مدينة المطلاع بعد الانتهاء من بناء منازلهم، لكن ما زال الظلام يعم المدينة بسبب عدم استكمال أعمال الانارة في أغلب مناطقها.

يأتي هذا بالإضافة إلى البطء الشديد في الانتهاء من الأعمال المتعلقة ببناء المحطات واستكمال الجداول الزمنية الموضوعة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

متى ستنتهي مشكلة الكهرباء والإنارة في مدينة المطلاع بشكل كامل خاصة على صعيد إنارة الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية وإنارة المباني والضواحي؟ الجدول الزمني للوزارة المتعلق بمدينة المطلاع، وتحديد ما أُنجز مقارنة بالمخطط الزمني. مواعيد الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي إلى محطات التحويل. ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإيصال المياه العذبة إلى جميع (قطع / ضواحي) مدينة المطلاع عبر خطوط المياه الرئيسية؟