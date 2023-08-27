وزير الداخلية يترأس اجتماعاً أمنياً مع القيادات الأمنية

استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات الامنية في البلاد ، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليوم الأحد الموافق 2023/8/27، اجتماعاً أمنياً مع عدد من الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس .

واستمع الخالد من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الى الخطط الأمنية والمرورية التي يتم تطبيقها ، واطلع على نتائج الحملات الامنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون ، مشدداً على ضرورة تكثيف التواجد الامني والمروري على مدار الساعة في جميع انحاء البلاد للتعامل الفوري مع اي ظواهر سلبية .

ووجه الخالد إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين القطاعات والادارات وبذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية، ومعالجة المشاكل أولاً بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، معربا عن عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية ، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لاي خروج عن القانون .