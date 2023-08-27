مركز العجيري العلمي: الكويت تشهد ظواهر فلكية نهاية أغسطس الجاري وفي سبتمبر المقبل

قال مركز العجيري العلمي إن الكويت ستشهد عددا من الظواهر الفلكية مع نهاية شهر أغسطس الجاري وفي سبتمبر المقبل تبدأ برصد القمر في حالة الحضيض مرتين الأولى في 30 أغسطس الجاري والثانية في 28 سبتمبر.

وأوضح المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن (الحضيض) هي تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي منتجا أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض.

وأضاف أن البدر سيكتمل كذلك خلال فترة 30 يوما مرتين الأولى في 31 أغسطس الجاري في تمام الساعة 36ر4 دقيقة صباحا والثانية في 29 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

وذكر أن نجم سهيل سيشاهد في الكويت يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر المقبل وسيكون طلوعه بداية انكسار الحر والإحساس ببرودة الجو وتكون معه بداية فصل الخريف وهجرة الطيور.

وبين المركز أن الانقلاب الخريفي فلكيا سيكون في 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 9:51 صباحا ويقع نجم سهيل في مقدمة مجموعة السفينة النجمية.

ولفت إلى أن سهيل يعد ثاني ألمع نجم في السماء بعد نجم الشعرى اليمانية وهو من النجوم العملاقة اللامعة في مجرة درب التبانة.

وقال المركز إنه مع دخول سهيل سيبدأ الشعور بفتور الماء إضافة إلى تساوي الليل والنهار إلى جانب الإحساس بالبرودة الخريفية في 30 سبتمبر المقبل.

يذكر أن من مميزات موسم سهيل الشعور برودة الأجواء ليلا وتعرف أول منزلة من منازل سهيل في تقويم منازل الشمس والقمر باسم (الطرفة) وتستمر 13 يوما وفيه يعتدل الجو نسبيا خلال الليل.