بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 8.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 8.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 4ر8 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7043 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر93 مليون سهم عبر 5647 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار (نحو 5ر58 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5669 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 38 مليون سهم عبر 2201 صفقة نقدية بقيمة 18ر5 مليون دينار (نحو 7ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر9 نقطة ليبلغ مستوى 67ر7755 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 2ر55 مليون سهم عبر 3446 صفقة بقيمة 14 مليون دينار (نحو 7ر42 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5617 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 3ر29 مليون سهم عبر 1556 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 3ر14 مليون دولار).

وكانت شركات (المعدات) و(م سلطان) و(مزايا) و(دبي الاولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(عقارات ك) و(أرزان) و(ايفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المساكن) و(العقارية) و(مشاعر) و(الإماراتية) الأكثر انخفاضا.