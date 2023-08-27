البلدية: رفع 55 كيس من المخلفات خلال جولة نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنظيف شاطئ الشويخ بالتعاون مع فريق الايادي الخضراء للبيئة ضمن حملة ديرتنا تستاهل التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة شهر مايو الماضي واستكمالا للحملة .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الهدف من الحملة إظهار المناطق في أزهى صورة لها من خلال القضاء علي كل ما يشوه المنظر العام للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة .

وأكد الخرينج أن الجولة أسفرت عن رفع 55 كيس من المخلفات بتواجد 20 عامل نظافة ولوريين .

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.