رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون

رئيس مجلس الامة يسأل وزير الدفاع المشرف على المجلس الأعلى للتخطيط عن أصل اعتماد الـ 37 مليارا للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها

27 أغسطس، 2023
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وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع (المشرف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) الشيخ أحمد الفهد.

نص السؤال:

تكرر الحديث في شأن مبالغ حددت بـ 37 مليار دينار كويتي لمشروعات التنمية لا يُعرف مصيرها، ومن ذلك ما تحدث به وزراء سابقون.

وبالاطلاع على مضبطة جلسة مجلس الأمة المعقودة يوم الأربعاء 22 ربيع الآخر 1436 هـ الموافق 11 فبراير 2015م التي ورد فيها مشروع قانون رقم (….) لسنة 2015 بإصدار الخطة السنوية لعام 2016/2015 والتي ورد في بياناتها مبالغ الاستثمارات وإجمالي المنصرف ونسبة الصرف للخطة السنوية الأولى 2011/2010 والخطة السنوية الثانية 2012/2011 والخطة السنوية الثالثة 2013/2012 والخطة السنوية الرابعة 2014/2013 كما هو مبين بالجدول المرفق (1) المنشور في المضبطة المشار إليها.

ولما لم يتضح من البيانات المالية المشار إليها ما يشير إلى اعتمادات بـ 37 مليار دينار كويتي، ورغبة في معرفة حقيقة ما تكرر الحديث في شأنه، يرجى موافاتي وإفادتي عن أصل اعتماد مبلغ 37 مليار دينار كويتي، وفي أي سنة مالية تم اعتماده، مع صورة من ميزانية السنة المالية التي ورد فيها، وتفصيل صرف هذا الاعتماد – إن صح اعتماد هذا المبلغ-.

المصدر
الدستور
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27 أغسطس، 2023
0 51 دقيقة واحدة

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