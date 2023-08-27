ديوان الخدمة: ميكنة إجراءات تسجيل خريجي المؤهلات الطبية آليا إلى وزارة الصحة

ديوان الخدمة: ميكنة إجراءات تسجيل خريجي المؤهلات الطبية آليا إلى وزارة الصحة

أعلن ديوان الخدمة اليوم الأحد ميكنة إجراءات تسجيل وترشيح خريجي المؤهلات الطبية من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط آليا إلى وزارة الصحة عبر الموقع الإلكتروني للديوان.

وقال الديوان في بيان صحفي أنه يمكن للراغبين بالتسجيل من حملة المؤهلات الطبية المذكورة الدخول عبر الموقع ( Portal.csc.gov.kw) واختيار التوظيف ومن ثم اختيار تسجيل الكادر الطبي واستكمال الخطوات المطلوبة.

وأكد ديوان الخدمة المدنية حرصه الدائم على تطوير واضافة خدمات إلكترونية جديدة تساهم بتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد.