صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة مولدوفا بالعيد الوطني لبلادها

27 أغسطس، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية مولدوفا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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27 أغسطس، 2023
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