الطيران المدني: 15.5 مليون إجمالي حركة المسافرين في مطار الكويت خلال 2023

توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في العام الجاري ستصل إلى 15.5 مليون راكب مقارنة ب 14.46 راكب في العام الماضي.

وقال مدير إدارة النقل في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي أنه من المتوقع أن يصل إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في موسم الصيف الجاري إلى 5.75 مليون راكب بزيادة بنسبة 13 في المئة عن العام الماضي.

ولفت الراجحي الى تشغيل 45 ألف رحلة جوية في الموسم الحالي بزيادة تصل إلى 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وذكر أن الوجهات الأكثر نشاطا في مطار الكويت الدولي خلال الموسم الصيفي هي دبي وإسطنبول والقاهرة والدوحة وأبوظبي وجدة والرياض والبحرين وعمان وسوهاج.

وبالنسبة لأكثر شركات الطيران تشغيلا في مطار الكويت ذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأتي في المرتبة الأولى تليها شركة طيران الجزيرة واندياجو والخطوط التركية وفلاي دبي والخطوط القطرية ومصر للطيران وطيران الامارات واير كايرو.

وأكد أن جميع العاملين ب(الطيران المدني) وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتهم يقومون بتسخير كافة الجهود والتسهيلات المطلوبة لعودة المسافرين من إجازاتهم الصيفية.