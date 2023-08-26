المتحف البريطاني يعترف بفقدان نحو ألفي قطعة اثرية

اعترف المتحف البريطاني اليوم السبت بفقدانه قرابة ألفي قطعة أثرية لكنه أكد أنه بدأ باستعادة بعض منها فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن رئيس المتحف جورج أوزبورن الذي شغل في السابق منصب وزير الخزانة القول إن المتحف وقع ضحية للسرقة على مدار فترة طويلة من الزمن.

وأكد أوزبورن أنه كان بالامكان اتخاذ العديد من الاجراءات للحيلولة دون وقوع ذلك معترفا بأن سمعة المتحف تضررت كثيرا بفعل هذه الحادثة.

وذكر انه تم طرد أحد الموظفين في المتحف بسبب هذه القضية لكنه لم يعط تفاصيل أخرى مضيفا انه تم اكتشاف القضية أول مرة في فبراير 2021.

واوضح تقرير (بي.بي.سي) أن المتحف البريطاني تأسس عام 1753 وجمع طوال هذه الفترة ما يصل إلى ثمانية ملايين قطعة أثرية من مختلف الحقبات الزمنية لكنه لا يعرض للجمهور سوى 80 ألف قطعة منها بينما يتم تخزين الباقي وتخصيص أخرى للأبحاث والدراسات.