الدوري الإنكليزي: فولهام يفرض التعادل على أرسنال وفوز مثير لمانشستر يونايتد

خطف فولهام تعادلا ثمينا مع مضيفه أرسنال 2/2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتقدم فولهام في الدقيقة الأولى عن طريق أندرياس بيريرا، قبل أن يدرك بوكايو ساكا التعادل لأرسنال في الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 72 سجل أرسنال الهدف الثاني عن طريق إيدي نيكتياه، قبل أن يدرك فولهام التعادل عن طريق جواو بالينيا في الدقيقة 87.

ورفع أرسنال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف توتنهام المتصدر، فيما رفع فولهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز 2/3 على ضيفه نوتنجهام فورست.

وتقدم نوتنجهام عن طريق تايو أونيي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف يوهان بولي الهدف الثاني لنوتنجهام في الدقيقة الرابعة.

وسجل كريستيان إريكسن الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل ليونايتد في الدقيقة 52.

وتكفل القائد برونو فيرنانديز بتسجيل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء في الدقيقة 76 .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز وولفرهامبتون على مضيفه إيفرتون 1 / صفر.

وسجل ساسا كالادزيتش هدف المباراة الوحيد لوولفرهامبتون في الدقيقة 87.

وحصد وولفرهامبتون أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليحتل المركز الخامس عشر، فيما يحتل إيفرتون المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى، تعادل كريستال بالاس مع مضيفه برينتفورد 1/1.

وتقدم برينتفورد عن طريق كيفن شايد في الدقيقة18 ، قبل أن يدرك يواكيم أنديرسن التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 76.

ورفع برينتفورد رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.