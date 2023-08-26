النائب أسامة الزيد

أسامة الزيد يوجه سؤالاً إلى وزير المالية عن أسباب إغلاق مدينة الكويت الترفيهية

26 أغسطس، 2023
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وجه النائب أسامة الزيد سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك.

نص السؤال

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  1. أسباب إغلاق مدينة الكويت الترفيهية في 6 يونيو 2016 وعدد الزوار السنوي للسنوات العشرين السابقة للإغلاق والبيانات المالية الخاصة بالأرباح والخسائر السنوية للسنوات العشرين السابقة للإغلاق.
  2. هل أجرت شركة المشروعات السياحية أي أعمال تطوير شاملة أو جزئية للمدينة الترفيهية ومرافقها بعد تاريخ 6 يونيو 2016؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالأسباب والكلفة المالية.
  3. هل استعانت خلال السنوات الخمس السابقة للإغلاق بجهات متخصصة لفحص الألعاب وبيان مدى سلامتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب أطلب تزويدي بالتقارير الفنية.
  4. هل أبرم تعاقد خلال الخمس سنوات اللاحقة للإغلاق مع أي جهة تخصصية لإعداد دراسة مالية لبدائل تمويل مشروع المدينة الترفيهية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنن أطلب تزويدي بالدراسات المالية.
  5. هل شكلت أي لجنة تحقيق جراء وجود ألعاب متهالكة كان بقاؤها في الخدمة يشكل خطراً على مرتادي المرفق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بما خلصت إليه اللجنة، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم بحث الموضوع؟
  6. هل تمت المحافظة على المسطحات الخضراء والأشجار الواقعة ضمن مرافق المدينة الترفيهية بعد إغلاقها نهائياً؟ إذا كانت الإجابة النفي هل نقلت أشجار النخيل وغيرها إلى مواقع أخرى؟ في حال نقلها يرجى تزويدي بالمواقع التي نقلت إليها.
  7. ما مصير الموجودات الخاصة بالمدينة الترفيهية بعد إغلاقها نهائياً؟ مع تزويدي بحصر خاص لجميع الممتلكات العينية الخاصة بالمدينة الترفيهية عند إغلاقها.
  8. هل هناك أي عمليات تصرف بالموجودات سواء عن طريق البيع أو الهبة أو التبرع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنن أطلب تزويدي بالمستندات الخاصة بتلك العمليات.
  9. هل هناك أي عمليات إتلاف للألعاب بصورة عشوائية بدلاً من استغلالها أو إنشاء متحف يحكي مسيرة المدينة الترفيهية عبر الزمن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالأسباب.
المصدر
الدستور
الوسوم
26 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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