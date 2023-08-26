النائب فهد بن جامع

فهد بن جامع يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة حول الأحكام القضائية الصادرة ضد أو لمصلحة “الأشغال” والحقوق المالية المحصلة

26 أغسطس، 2023
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وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز.

(نص السؤال)

مع دعوات الحكومة إلى محاربة الفساد تأتي محاربة الفساد الإداري على رأس الأولويات التي يجب أن تضطلع بها الحكومة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  1. ما الأحكام القضائية التي صدرت ضد أو لمصلحة وزارة الأشغال العامة التابعة لكم ولم تنفذ منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عد تنفيذها؟
  2. كم عدد الأحكام القضائية الصادرة في شأن التعويضات أو حقوق مالية، والتي صدرت لصالح الوزارة والجهات التابعة لكم منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بتفاصيل الأحكام ومجموع المبالغ المحصلة من الأحكام الصادرة لصالح الوزارة والجهات التابعة لكم على حدة ومجموع المبالغ المطالب فيها من خلال دعاوى قضائية خلال الفترة ذاتها.
  3. كم قيمة الديون المستحقة للوزارة والجهات التابعة لكم لدى الغير سواء كانت جهات حكومية او غير حكومية؟ وما أسباب عدم تحصيل تلك الديون حتى الآن؟ وما إجراءاتكم لتحصيلها؟.
المصدر
الدستور
الوسوم
26 أغسطس، 2023
0 9 دقيقة واحدة

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