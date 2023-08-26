صورة أرشيفية

مصرع 10 أشخاص في حادث حافلة تقل متسلقي جبال في إيران

26 أغسطس، 2023
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لقي عشرة أشخاص حتفهم عندما انقلبت حافلة صغيرة تقل مجموعة من متسلقي الجبال في شمال غرب إيران، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء الرسمية السبت.

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء أن الحادث وقع الجمعة قرب مدينة فرزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية، نقلا عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ في الإقليم.

وكانت الحافلة الصغيرة متجهة إلى قرية سياحية في هذه المنطقة الجبلية عندما انقلبت لسبب غير محدد وسقطت في واد، بحسب المسؤول.

كما أصيب ثمانية أشخاص، ما زال ثلاثة منهم في العناية المركزة السبت.

وبحسب المسؤول “لو تم ربط أحزمة الامان، لكان عدد الضحايا أقل” موضحا أن سائق الحافلة من بين القتلى.

وتعد شبكة الطرقات في إيران جيّدة بالمجمل، لكنها تعاني من معدّل حوادث من بين الأعلى في العالم.

وتقع العديد من الحوادث جراء ضعف معايير السلامة والسيارات المتردية في بلد يعاني من عقوبات اقتصادية أميركية.

المصدر
أ ف ب
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26 أغسطس، 2023
0 9 دقيقة واحدة

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