الداخلية: ضبط 73 رجل وامرأة من مختلف الجنسيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارات مباحث المحافظات وادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط (73) رجل وامرأة من مختلف الجنسيات في (12) قضية مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدة مناطق بالبلاد (المهبولة – جليب الشيوخ – السالمية – العدان – جنوب السرة – مبارك الكبير – الجهراء) مقابل مبالغ مالية، وتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية