وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية: الدنمارك أبلغت الكويت بعرضها قانون “منع الإساءة للاديان والمعتقدات” للمصادقة

26 أغسطس، 2023
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قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت إن وزير خارجية مملكة الدنمارك الصديقة لارس راسموسين تواصل معه وأبلغه بأن حكومة الدنمارك عرضت قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة بهدف منع جرائم التعدي على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي وأن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي قاطبة.

وأعرب الشيخ سالم الصباح عن شكره للوزير الدنماركي على إبلاغه بما تقدم وعلى تفاعل الحكومة الدنماركية مع مطالب دولة الكويت وكافة الدول والمنظمات الاسلامية معتبرا هذه الخطوة إيجابية نحو الحد من جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف والممارسات المستنكرة التي تشعل الضغينة والكراهية.

وشدد على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.

كما دعا بقية حكومات الدول التي شهدت جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف بأن تحذوا حذو الدنمارك وتسن تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان.

المصدر
كونا
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26 أغسطس، 2023
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