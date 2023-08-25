رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس واللاعبة اللاعبة جيني هيرموسو

بطلات العالم يرفضن اللعب لمنتخب إسبانيا تحت الادارة الحالية

25 أغسطس، 2023
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أعلنت اللاعبات الاسبانيات الـ23 اللواتي توجن بطلات للعالم في كرة القدم الجمعة، أنهن لن يمّثلن منتخب بلادهن تحت الادارة الحالية برئاسة لويس روبياليس في أعقاب فضيحة تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو خلال حفل التتويج بكأس العالم ورفضه الاستقالة.

قالت 55 لاعبة، من بينهن البطلات الـ23، في بيان “بعد كل ما حدث خلال حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للسيدات، نريد أن نوضح أن جميع اللاعبات اللواتي وقّعن على هذا البيان لن يلبّين دعوة المنتخب الوطني إذا استمر القادة الحاليون”.

المصدر
أ ف ب
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25 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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