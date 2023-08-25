الأمن العام اللبناني يعلن توقيف شخصين “لديهما ارتباطات مع العدو الإسرائيلي”

الأمن العام اللبناني يعلن توقيف شخصين “لديهما ارتباطات مع العدو الإسرائيلي”

أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري اليوم الجمعة توقيف “شبكة من شخصين” لديهما “ارتباطات مع العدو الإسرائيلي” في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البيسري خلال احتفال أقامته المديرية العامة للأمن العام في مقرها بمناسبة العيد ال78 للأمن العام بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي.

وقال البيسري إن هذين الشخصين كانا “مكلفين بعمليات في الداخل” وجرى التحقيق معهما وتحويلهما إلى القضاء العسكري المختص واعدا بكشف خطر هذه الشبكة.

وأشار إلى أن العمل الأمني والتنسيق مع “جهات عربية ودولية ساهما في تعزيز مكافحة الجرائم” وأنه نتيجة لذلك تم توقيف “أحد أخطر وجوه المافيا الإيطالية في عمل نوعي ومميز في مكافحة تهريب المخدرات وسلم للسلطات الإيطالية”.