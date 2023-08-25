إصابة عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم في القدس

إصابة عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم في القدس

أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين اليوم الجمعة إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بمدينة (القدس) المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من المصلين أصيبوا بجروح ورضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

من جانبها قالت جمعية الهلال الأحمر في المدينة إنها نقلت مواطنا فلسطينيا مصابا بكسر في القدم جراء إصابته بقنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال باتجاه مواطنين فلسطينيين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا عند باب الأسباط.