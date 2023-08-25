قطر تأمل أن يؤدي الاتفاق الأخير بين إيران وأمريكا إلى حوار بشأن البرنامج النووي

قطر تأمل أن يؤدي الاتفاق الأخير بين إيران وأمريكا إلى حوار بشأن البرنامج النووي

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة إنه يأمل أن يؤدي اتفاق لتبادل السجناء توسطت فيه بلاده مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة إلى حوار أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف “بالنسبة لإيران، كنا وسيطا رئيسيا مع الولايات المتحدة في اتفاق تبادل السجناء الذي نأمل أن يؤدي إلى حوار أوسع حول الاتفاق النووي”.

وفيما يتعلق بعلاقاتها مع الصين قال آل ثاني إن قطر لا ترى أن علاقتها مع الصين تسبب أي ضرر للولايات المتحدة والعكس صحيح.