صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الأوروغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

25 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الأوروغواي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
25 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

التأمينات: الأراضي الجاري نقل ملكيتها جاءت بمبادرة سامية لضمان حياة أفضل للمتقاعدين

24 أغسطس، 2023

الداخلية: قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط شخصين آسيويين دخلا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة

24 أغسطس، 2023

وزير الخارجية يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

24 أغسطس، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأوكراني بالعيد الوطني لبلاده

24 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى