وزارة التعليم العالي

“التعليم العالي”: قبول 59 طالبا وطالبة من حملة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية في خطة البعثات الخارجية 2024/2023

24 أغسطس، 2023
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أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس قبول 59 طالبا وطالبة من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية في خطة البعثات الخارجية للوزارة (2023 – 2024).

وقالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في بيان صحفي مساء اليوم إنه تم اعتماد نتائج البعثات الخارجية لحملة شهادة الثانوية الإنجليزية وحمله شهادة البكالوريا الدولية (IB/DP) الصادرة من جنيف للعام الدراسي (2023 – 2024).

وشددت على ضرورة التزام المقبولين بالمواعيد التي سترسل لهم لمراجعة الوزارة وذلك لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث.

المصدر
كونا
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24 أغسطس، 2023
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