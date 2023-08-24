“التعليم العالي”: قبول 59 طالبا وطالبة من حملة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية في خطة البعثات الخارجية 2024/2023

“التعليم العالي”: قبول 59 طالبا وطالبة من حملة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية في خطة البعثات الخارجية 2024/2023

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس قبول 59 طالبا وطالبة من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية في خطة البعثات الخارجية للوزارة (2023 – 2024).

وقالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في بيان صحفي مساء اليوم إنه تم اعتماد نتائج البعثات الخارجية لحملة شهادة الثانوية الإنجليزية وحمله شهادة البكالوريا الدولية (IB/DP) الصادرة من جنيف للعام الدراسي (2023 – 2024).

وشددت على ضرورة التزام المقبولين بالمواعيد التي سترسل لهم لمراجعة الوزارة وذلك لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث.