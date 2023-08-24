الصين تحظر استيراد المنتجات البحرية اليابانية

أعلنت الصين تعليق استيراد جميع المنتجات البحرية القادمة من اليابان اعتبارا من اليوم الخميس لدرء ما سمته “مخاطر تصريف اليابان للمياه الملوثة نوويا في المحيط”.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الادارة العامة للجمارك القول في بيان انها “قررت اتخاذ إجراءات الطوارئ للوقاية بشكل شامل من مخاطر التلوث الإشعاعي الناجم عن تصريف اليابان للمياه الملوثة نوويا وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الواردات الغذائية”.

وأضاف البيان أنه “تم اتخاذ القرار امتثالا لقانون سلامة الأغذية الصيني والبروتوكولات الإدارية المتعلقة بسلامة الواردات والصادرات الغذائية لدى البلاد بالإضافة إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية”.