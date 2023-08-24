مجلس التعاون يعلن بدء التسجيل في جائزة الحكومة الرقمية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس بدء التسجيل في جائزة الحكومة الرقمية لدول المجلس.

وقالت الامانة في بيان إن التسجيل في الجائزة فتح اليوم وسيتم إغلاقه في الرابع من اكتوبر المقبل مبينة ان إعلان النتائج سيكون خلال ملتقى الحكومة الرقمية في الفترة 19 – 20 ديسمبر المقبل.

وبينت الامانة ان أهداف الجائزة تتمثل في تعزيز ثقافة التميز والابتكار وإرساء ثقافة المنافسة الايجابية بين دول المجلس وإبراز التجارب الناجحة وأفضل الممارسات الرقمية وتحسين تصنيف دول الخليج في مجال الحكومة الرقمية.

وأفادت بأن الجائزة تشمل ست فئات هي أفضل مبادرة للشمولية الرقمية وأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي وأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة وأفضل خدمة رقمية حكومية وأفضل مشاركة مجتمعية رقمية وأفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة.