المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

التأمينات: الأراضي الجاري نقل ملكيتها جاءت بمبادرة سامية لضمان حياة أفضل للمتقاعدين

24 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الأراضي الجاري نقل ملكيتها جاءت بمبادرة سامية من صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه ورؤية القيادة السياسية لضمان حياة أفضل للمتقاعدين.

وأضافت التأمينات أن إجمالي مساحة هذه الأراضي تبلغ (842,500 م2) وهي كالتالي: (51,000م2 في المرقاب و (706,000م2) في الري، و 85,500 م2) في العقيلة، وهي أراضي غير قابلة للبيع أو التأجير أو المشاركة بها من قبل الغير.

وتهدف المؤسسة – فور استكمال إجراءات نقل الملكية – إلى إقامة استثمارات طويلة الأمد على هذه الأراضي بإدارة مباشرة منها ومن الشركات التابعة لها، وستخصص هذه الأراضي لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية وترفيهية وغيرها من المشاريع، وستسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تحقيق عوائد تعود بالفائدة على أموال المتقاعدين وذويهم من أجل حياة أفضل. كما ستسهم هذه المشاريع في إيجاد مساحات ووجهات سياحية ترفيهية جديدة ستعود بالفائدة على المواطن، كما أنها ستعزز من نمو الاقتصاد المحلي لدولة الكويت وتحقق الاستدامة المالية للمؤسسة.

المصدر
التأمينات الإجتماعية
الوسوم
24 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الداخلية: قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط شخصين آسيويين دخلا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة

24 أغسطس، 2023

وزير الخارجية يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

24 أغسطس، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأوكراني بالعيد الوطني لبلاده

24 أغسطس، 2023

الأرصاد الجوية: الطقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

24 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى