التأمينات: الأراضي الجاري نقل ملكيتها جاءت بمبادرة سامية لضمان حياة أفضل للمتقاعدين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الأراضي الجاري نقل ملكيتها جاءت بمبادرة سامية من صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه ورؤية القيادة السياسية لضمان حياة أفضل للمتقاعدين.

وأضافت التأمينات أن إجمالي مساحة هذه الأراضي تبلغ (842,500 م2) وهي كالتالي: (51,000م2 في المرقاب و (706,000م2) في الري، و 85,500 م2) في العقيلة، وهي أراضي غير قابلة للبيع أو التأجير أو المشاركة بها من قبل الغير.

وتهدف المؤسسة – فور استكمال إجراءات نقل الملكية – إلى إقامة استثمارات طويلة الأمد على هذه الأراضي بإدارة مباشرة منها ومن الشركات التابعة لها، وستخصص هذه الأراضي لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية وترفيهية وغيرها من المشاريع، وستسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تحقيق عوائد تعود بالفائدة على أموال المتقاعدين وذويهم من أجل حياة أفضل. كما ستسهم هذه المشاريع في إيجاد مساحات ووجهات سياحية ترفيهية جديدة ستعود بالفائدة على المواطن، كما أنها ستعزز من نمو الاقتصاد المحلي لدولة الكويت وتحقق الاستدامة المالية للمؤسسة.