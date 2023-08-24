الداخلية: قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط شخصين آسيويين دخلا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة

الداخلية: قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط شخصين آسيويين دخلا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مكتب مباحث ميدان حولي من ضبط شخصين آسيويين، عن طريق البصمة البيومترية والتي أسفرت نتائجها بالتوصل الى بياناتهما الأصلية بعد قيامها بعمليات جراحية في أصابع اليد حتى لا يتم كشف هويتهما الأساسية ودخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، وتم احالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.