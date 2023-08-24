وزير الخارجية يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون البرلمان في جمهورية الهند في. مورالي دهاران في ديوان عام الوزارة ظهر اليوم الخميس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى دولة الكويت.

وفي مستهل اللقاء نقل الشيخ سالم الصباح خالص تهاني وتبريكات القيادة السياسية في دولة الكويت إلى جمهورية الهند الصديقة حكومة وشعبا بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته وشهده العالم أجمع أمس بنجاح هبوط مسبار (شاندرايان – 3) الفضائي على سطح القطب الجنوبي من القمر بكل دقة ويسر وإتقان.

وأعرب عن وافر الثناء لهذا الإنجاز الكبير الذي سيسجل في الرصيد العلمي الزاخر للهند ونهوضها بالعلم والتكنولوجيا والتقدم خدمة للبشرية والعالم أجمع متمنيا دوام التوفيق والنجاح لها وشعبها الصديق.

كما تم خلال اللقاء تناول سبل توطيد العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط دولة الكويت بجمهورية الهند الصديقة وبحث كافة أوجه التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة علاوة على استعراض كل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه عبر وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة عن اعتزاز بلاده بمسيرة العلاقات الثنائية الكويتية – الهندية مشيدا بالتطور الملحوظ لمستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات والتي تعكس رغبة البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما على توطيد العلاقات الثنائية على كل المستويات وفي مختلف القطاعات والتطلع إلى تحقيق آمال وطموحات قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين.