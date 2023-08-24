بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 21.99 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 21.99 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 99ر21 نقطة ليبلغ مستوى 85ر7051 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر105 مليون سهم عبر 8390 صفقة نقدية بقيمة 7ر26 مليون دينار (نحو 4ر81 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 50ر14 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5674 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 45 مليون سهم عبر 2744 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 71ر35 نقطة ليبلغ مستوى 55ر7765 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة من خلال تداول 3ر60 مليون سهم عبر 5646 صفقة بقيمة 20 مليون دينار (نحو 61 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 32ر26 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5618 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 47ر0 في المئة من خلال تداول 7ر32 مليون سهم عبر 2013 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 9ر18 مليون دولار).

وكانت شركات (التعمير) و(عمار) و(عربي قابضة) و(بيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(هيومن سوفت) و(عربي قابضة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سنرجي) و(فنادق) و(المعدات) و(تجاري) الأكثر انخفاضا.