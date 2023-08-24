الأمانة العامة لمجلس الأمة تسلم صناديق اقتراع الانتخابات العامة إلى وزارة الداخلية

الأمانة العامة لمجلس الأمة تسلم صناديق اقتراع الانتخابات العامة إلى وزارة الداخلية

24 أغسطس، 2023
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سلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة اليوم الخميس صناديق الاقتراع للانتخابات العامة للفصل التشريعي السابع عشر إلى وزارة الداخلية، والتي جرت بتاريخ 6 يونيو 2023، وذلك بعد انتهاء المحكمة الدستورية من البت في الطعون الانتخابية، وفق أحكام القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وتسلم ممثل وزارة الداخلية من إدارة شؤون الانتخابات حسين محمد العجمي صناديق الاقتراع البالغ عددها 759 صندوقا متضمنة محاضر نتائج الدوائر الانتخابية، بحضور أعضاء لجنة استلام وتسليم صناديق الاقتراع من الأمانة العامة لمجلس الأمة.

واتخذت اللجنة التي مثلها علي قاسم ويوسف العازمي وحسين العيدان والنقيب عبدالرزاق الزيد كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية التسليم وفق الاشتراطات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الأمة شكلت لجنة لتسلم وتسليم صناديق الاقتراع للانتخابات العامة للفصل التشريعي السابع عشر في مايو الماضي.

الأمانة العامة لمجلس الأمة تسلم صناديق اقتراع الانتخابات العامة إلى وزارة الداخلية
الأمانة العامة لمجلس الأمة تسلم صناديق اقتراع الانتخابات العامة إلى وزارة الداخلية
المصدر
الدستور
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24 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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