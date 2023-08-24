راية حزب العمال الكردستاني

مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة بواسطة مسيّرة تركية في العراق

24 أغسطس، 2023
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قتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني الخميس في العراق في ضربة نفذتها طائرة مسيرة تركية في كردستان بشمال العراق، فيما يقوم وزير الخارجية التركي حقان فيدان بزيارة للإقليم.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان “استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي” الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، وذلك بعدما حض فيدان العراق صباح الخميس في بغداد على اعتبارا الحزب “منظمة إرهابية”.

المصدر
أ ف ب
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24 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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