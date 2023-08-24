مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: الطقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

24 أغسطس، 2023
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قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون عموما شديد الحرارة نهارا و حارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد المنخفض الهندي الموسمي يكون مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشيطة أحيانا مثيرة للغبار.

وذكر القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشيطة أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و51 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أوضح أنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و51 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 3 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

المصدر
كونا
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24 أغسطس، 2023
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