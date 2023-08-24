رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمة بريكس

رئيس جنوب أفريقيا: مجموعة بريكس ستدعو مصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات والأرجنتين للانضمام إليها

24 أغسطس، 2023
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قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم الخميس إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة ست دول لعضويتها هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

المصدر
وكالات
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24 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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