رئيسة الوزراء الإيطالية: الغرب أخطأ في موقفه حيال ضم روسيا للقرم

قالت رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء إن الغرب أخطأ في موقفه عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

وأضافت في رسالة عبر الفيديو لمؤتمر (منصة القرم) في كييف “الغرب في عام 2014 لم يفهم بشكل تام مدى ما كان يحدث أو ربما قد اعتراه الأمل في أن تتوقف حملة موسكو الإمبريالية عند هذا الحد” على حد قولها.

وقالت إن “ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014 كان انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومقدمة عن نوايا روسيا العدوانية على أوكرانيا بأكملها”.

وأضافت “لقد أخطأنا وعلينا أن نعترف بذلك.. ونحن هنا اليوم لنؤكد بقوة أن على روسيا وضع حد لسياسة الاحتلال وسحب قواتها”.