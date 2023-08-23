سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس وزراء الهند بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء “تشاندريان-3” على القطب الجنوبي للقمر

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس وزراء الهند بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء “تشاندريان-3” على القطب الجنوبي للقمر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي ناريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء (تشاندريان – 3) التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية على القطب الجنوبي للقمر.

مشيدا سموه حفظه الله بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء الذي يخدم البشرية جمعاء ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها جمهورية الهند متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي ناريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء (تشاندريان – 3) التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية على القطب الجنوبي للقمر.

مشيدا سموه بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء الذي يخدم البشرية جمعاء ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها جمهورية الهند متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.