الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الخليجية – الامريكية

23 أغسطس، 2023
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاربعاء الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الخليجية – الأمريكية.

وذكرت الامانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين البديوي ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرةالعربية دانيال بنيام.

وذكرت الامانة ان الاتصال تناول الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة ودورها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

ووفقا للبيان قال البديوي ان دول المجلس تسعى دائما للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

المصدر
وكالات
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23 أغسطس، 2023
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