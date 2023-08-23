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وزير “الشؤون” يتفقد مجمع دور الأحداث الجديد للاطلاع على جاهزيته والخدمات التي يوفرها

23 أغسطس، 2023
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قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح بجولة تفقدية على مجمع دور الأحداث الجديد للتأكد من جاهزية المبنى والاطلاع على الخدمات التي يوفرها.

وأكد الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء حرص الوزارة على رعاية ودعم نزلاء دور الأحداث وتوفير أفضل الخدمات لهم وفق أفضل المعايير العالمية.

ويعد مبنى دور الأحداث الجديد الأكبر من حيث المساحة والخدمات إذ أقيم على مساحة 35 ألف متر مربع ويتكون من ثمانية مباني وفق أحدث النظم العالمية إضافة إلى مسجد وصالة للألعاب ومواقف وملاعب رياضية وعيادات طبية والعديد من الخدمات المتنوعة.

المصدر
كونا
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23 أغسطس، 2023
0 23 أقل من دقيقة

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