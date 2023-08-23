قنصلية الكويت في اسطنبول تهيب بالمواطنين الكويتيين المتواجدين بتركيا أخذ الحيطة والحذر جراء حرائق الغابات

أهابت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة إسطنبول اليوم الأربعاء بالمواطنين المتواجدين في الجمهورية التركية بشكل عام والمتواجدين في المناطق المتضررة أو القريبة منها بسبب الحرائق التي اندلعت في الغابات المحيطة في ولاية جناق قلعة بشكل خاص بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق اندلاع الحرائق.

وشددت القنصلية في بيان لها على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والتواصل مع القنصلية العامة في إسطنبول بحالات الطوارئ على الرقم: (905306902097 +) .