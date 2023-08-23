وزارة الخارجية الكويتية

قنصلية الكويت في اسطنبول تهيب بالمواطنين الكويتيين المتواجدين بتركيا أخذ الحيطة والحذر جراء حرائق الغابات

23 أغسطس، 2023
0 17 أقل من دقيقة

أهابت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة إسطنبول اليوم الأربعاء بالمواطنين المتواجدين في الجمهورية التركية بشكل عام والمتواجدين في المناطق المتضررة أو القريبة منها بسبب الحرائق التي اندلعت في الغابات المحيطة في ولاية جناق قلعة بشكل خاص بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق اندلاع الحرائق.

وشددت القنصلية في بيان لها على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والتواصل مع القنصلية العامة في إسطنبول بحالات الطوارئ على الرقم: (905306902097 +) .

المصدر
كونا
الوسوم
23 أغسطس، 2023
0 17 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير “الشؤون” يتفقد مجمع دور الأحداث الجديد للاطلاع على جاهزيته والخدمات التي يوفرها

23 أغسطس، 2023

فرق الإطفاء والإنقاذ البحري تتعامل حاليا مع حادث غرق شخص في بحر عريفجان

23 أغسطس، 2023

سفير الكويت بالدوحة يبحث مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري مشاركة الكويت في “إكسبو الدوحة”

23 أغسطس، 2023

“الإطفاء” تعلن السيطرة على حريق مصنع للأسمنت وتصنيع الأصباغ في “الشعيبة الصناعية”

23 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى