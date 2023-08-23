زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي احتلال روسيا للقرم

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بإنهاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو في بلاده.

وقال أمام مؤتمر دولي عن القرم أفاد بأن أكثر من 60 دولة تشارك فيه “القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي ما تزال للأسف تحت الاحتلال”.

واستولت روسيا على القرم وضمتها إليها في 2014 في خطوة لم يعترف بها أغلب الدول الأخرى. واستولت روسيا على أجزاء أخرى من أوكرانيا في غزو واسع شنته في فبراير شباط 2022.

وبدأت أوكرانيا هجوما مضادا مطلع يونيو حزيران لمحاولة استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.