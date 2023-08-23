فارس العتيبي يقترح صرف بدل عدوى للإداريين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في وزارة الصحة

أعلن النائب فارس العتيبي عن تقديمه اقتراحا برغبة بصرف بدل عدوى للموظفين الإداريين بوزارة الصحة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

وجاء في نص الاقتراح ان نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2012 على منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين في بعض الجهات الحكومية وقد نصت المادة الخامسة منه على استحقاق أي البدلات الواردة بهذا القرار مشروط بالتعرض للظروف التي تقرر كل بدل من أجلها (الخطر , العدوى , التلوث, الضوضاء) ولما كان الموظفين الإداريين بوزارة الصحة معرضين للعدوى بما تقضيه طبيعة عملهم ومواجهة احتمال الإصابة بالعدوى أثناء تواجدهم بالعمل لذا وجب استحقاقهم لبدل العدوى أسوة بالأطباء ومن في حكمهم .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” صرف بدل عدوى للموظفين الإداريين بوزارة الصحة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية “.