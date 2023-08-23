الاحتلال الإسرائيلي يخطط لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية إلى مليون شخص

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية إلى مليون شخص

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ما يسمى رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة يوسي داغان قدم إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء مخططا لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون شخص مع حلول عام 2050.

ونقلت (وفا) عن موقع (واينت) الإلكتروني للاحتلال الإسرائيلي القول إن “المخطط يشمل إقامة مدن جديدة ومناطق صناعية ومستشفى وسكة حديد ومطار” في شمال الضفة الغربية.

وأوضح الموقع أن المجلس الاستيطاني استأجر خدمات مهندسين ومستشارين لوضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من عام لزيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أنه جرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين قبل 10 أشهر دون الكشف عن طاقم المخططين له.

ولفت إلى أن المخطط يشمل توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى مدن وإقامة مدن جديدة ومد سكك حديد وتوسيع شوارع وإقامة مركز طبي ومطار ومناطق صناعية ومراكز ثقافية.