سفير الكويت بالدوحة يبحث مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري مشاركة الكويت في “إكسبو الدوحة”

بحث سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي اليوم الأربعاء مشاركة دولة الكويت في معرض إكسبو الدوحة 2023 الذي سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل.

وقال السفير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء مع المريخي اتسم بأجواء أخويه وودية نظرا لمتانة العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف السفير المطيري أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وبين أنه جرى خلال اللقاء أيضا بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تسلم بقصر بيان يوم الأول من أمس الاثنين الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة تحت شعار “صحراء خضراء بيئة أفضل” والمزمع إقامته في الثاني من أكتوبر.

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي آل محمود.