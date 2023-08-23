“الإطفاء” تعلن السيطرة على حريق مصنع للأسمنت وتصنيع الأصباغ في “الشعيبة الصناعية”

أعلنت قوة الإطفاء العام أن ستة فرق تابعة لها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم الأربعاء في مصنع للاسمنت وتصنيع الأصباغ بمنطقة الشعيبة الصناعية واقتصرت الاضرار على الماديات.

وقالت القوة في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام إن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية ظهر اليوم يفيد بوقوع الحريق وعلى الفور وجهت إدارة العمليات المركزية ستة مراكز إطفاء وعند وصول الفرق تبين أن الحريق بمصنع خاص لتصنيع الأسمنت والأصباغ ويحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال.

وأضافت ان الحريق امتد إلى أجزاء من مصنع مجاور وعلى الفور تم مكافحة الحريق والسيطرة عليه وحصره في مواقع محددة منعا لامتداده وذلك بسبب سرعة استجابة مراكز الإطفاء والوصول بوقت قياسي لموقع البلاغ.

وذكرت أن عملية المكافحة تمت تحت متابعة من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر وقيادة ميدانية من مدير إطفاء محافظة الأحمدي بالإنابة عقيد محمد عبدالعزيز.

ودعت (الإطفاء) ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية إلى ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.