بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.18 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 18ر18 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7029 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر100 مليون سهم عبر 10128 صفقة نقدية بقيمة 27 مليون دينار (نحو 82 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 11ر34 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5689 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 في المئة من خلال تداول 7ر36 مليون سهم عبر 2588 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 3ر17 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر13 نقطة ليبلغ مستوى 84ر7729 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 5ر63 مليون سهم عبر 7540 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16ر44 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5644 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 79ر0 في المئة من خلال تداول 4ر27 مليون سهم عبر 2010 صفقات نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 8ر15 مليون دولار).

وكانت شركات (المعدات) و(تمدين أ) و(أهلية ت) و(سنام) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(عربي قابضة) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(المساكن) و(ع عقارية) و(السور) الأكثر انخفاضا.