عبدالله الأنبعي يقترح تخصيص مواقع للنحالين على الخطوط السريعة مقابل التكفل بزراعة ورعاية عدد من الأشجار

أعلن النائب عبدالله تركي الأنبعي عن تقديمه اقتراحا برغبة بتخصيص مواقع للنحالين على الخطوط السريعة مقابل عدد من الأشجار (مثل السدر) يتكفل النحال بزراعتها وريها ورعايتها.

وجاء في نص الاقتراح أن يتم تخصيص مواقع للنحالين على الخطوط السريعة مقابل عدد من الأشجار (مثل السدر) يتكفل النحال بزراعتها وريها ورعايتها ويُمنح مقابلها أقفاص يضع الخلايا في داخلها حيث يستفيد النحال من محصول العسل في أكثر من موسم (موسم تزهير الأشجار وموسم الربيع الذي تم حرمانهم من الاستفادة منه بسبب عدم وجود أماكن آمنة لخلايا النحل) ولا يتم طلب أي رسوم من الدولة على هذه الأقفاص ، فالمقابل الذي يقدمه للدولة هو كلفة الزراعة والعناية بهذه الأشجار ففي حال إهماله للأشجار يتم سحب هذه الأقفاص من غير تعويض لمن قام بإهمال الأشجار ويتم منحها لنحال آخر مقابل استمرار رعايته للأشجار.

وتقوم هذه الفكرة على زيادة الرقعة التخضيرية في الدولة وتخفيض أسعار العسل بسبب زيادة الإنتاج في البلاد لما أثبته عسل السدر الكويتي من جودة عالية عالمياً ويمكن من خلاله تعزيز التصدير في حال أصبح هناك اكتفاء ذاتي في السوق المحلي،لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” تخصيص مواقع للنحالين على الخطوط السريعة مقابل عدد من الأشجار (مثل السدر) يتكفل النحال بزراعتها وريها ورعايتها ويمنح مقابلها أقفاص يضع الخلايا في داخلها “.