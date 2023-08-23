عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الشباب عن بطولة دوري الوزارات للموسم 2021/2020
وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، نص على الآتي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل نُظمت بطولة دوري الوزارات للموسم 2021/2020؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجدول المباريات ونتائجها.
- هل كانت هناك مشاركات في بطولة دوري الوزارات تحديداً في الفترة من مارس 2020 إلى شهر يونيو 2021؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمباريات التي أقيمت ونتائجها.