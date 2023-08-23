عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الشباب عن بطولة دوري الوزارات للموسم 2021/2020

عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الشباب عن بطولة دوري الوزارات للموسم 2021/2020

وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، نص على الآتي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

هل نُظمت بطولة دوري الوزارات للموسم 2021/2020؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجدول المباريات ونتائجها. هل كانت هناك مشاركات في بطولة دوري الوزارات تحديداً في الفترة من مارس 2020 إلى شهر يونيو 2021؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمباريات التي أقيمت ونتائجها.