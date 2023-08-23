وزارة الصحة

وزارة الصحة: لا نتعامل مع شركات وسيطة لتوظيف الهيئة التمريضية

23 أغسطس، 2023
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أكدت وزارة الصحة أنها لا تتعامل مع شركات وسيطة لتوظيف الهيئة التمريضية منذ العام 2018 وفقا للقرارات المنظمة لذلك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التقديم على تلك الوظائف يكون عبر مذكرات تفاهم بينها وبين المؤسسة الحكومية في الدول المصدرة للكوادر التمريضية.

وأضافت أن معظم الإعلانات المنتشرة لتوظيف الهيئة التمريضية (عن طريق وسطاء) في بعض الدول الآسيوية قديمة وبعضها يرجع لعام 2014.

وأوضحت أن الآلية المنظمة لتوظيف الهيئة التمريضية من الخارج تتم عبر مذكرات التفاهم والإعلان عبر المؤسسات الحكومية المعنية في تلك الدول ثم اجتياز المقابلات الشخصية والاختبار ثم التعيين المؤقت وتقييم العمل وبعدها التعيين الدائم.

وأكدت وزارة الصحة أنه لم يتم الإعلان عن توظيف (التمريض) في الخارج خلال السنوات الأخيرة إلا في بعض الدول مثل باكستان والأردن وجار الإعلان في إندونيسيا وسريلانكا وتونس وذلك عبر المؤسسة الحكومية المختصة في الدول المعنية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية والتثبت قبل نشر مغالطات من شأنها زعزعة الثقة بالمؤسسة الصحية الوطنية.

المصدر
كونا
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23 أغسطس، 2023
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